FIFA zatím nevyřadí Rusko z kvalifikace fotbalového MS. Češi názor nemění a k případnému duelu nenastoupí

Prozatím FIFA přijala několik opatření v souladu s doporučením Mezinárodního olympijského výboru. Až do odvolání zakázala v Rusku mezinárodní fotbalové zápasy, národní tým smí hrát jen pod zkratkou Ruské fotbalové federace RFU, k domácím utkáním může nastoupit jen na neutrální půdě a bez diváků, navíc nemůže používat vlajku a hymnu.

Dzisiejsza decyzja FIFA jest dla nas nie do zaakceptowania. W sytuacji wojny na Ukrainie nie interesuje nas gra pozorów. Nasze stanowisko pozostaje bez zmian: reprezentacja Polski NIE ZAGRA z Rosją w meczu barażowym, niezależnie od nazwy rosyjskiej drużyny. #solidarnizukraina

K bojkotu se nově připojila i Albánie, která by měla proti Rusku nastoupit 2. června v základní skupině Ligy národů v Tiraně. Odveta by se měla hrát 13. června podle rozhodnutí UEFA na neutrální půdě. "Albánie se nezúčastní žádných sportovních utkání s Ruskou federací, dokud neskončí okupace Ukrajiny," uvedl albánský ministr zahraničí Olta Xhacka. Zástupci Islandu a Izraele, kteří patří do stejné skupiny Ligy národů, zatím svůj postoj nezveřejnili.