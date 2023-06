Izrael si premiérový start na MS dvacítek vybojoval loni díky postupu do semifinále mistrovství Evropy hráčů do 19 let, kde podlehl až ve finále Anglii. Šampionát se měl původně konat v Indonésii, ale kvůli odporu tamních konzervativních muslimů právě proti účasti Izraele jí FIFA koncem března pořadatelství odebrala a přesunula turnaj do Argentiny.