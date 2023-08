Fotbalové MS žen vydělalo přes 12 miliard korun, FIFA na turnaji neprodělá

Ženský šampionát se poprvé hraje ve formátu s 32 týmy místo předchozích 24. "Ozvaly se některé pochybovačné hlasy, jestli to nebude stát až moc, že na příjmech nevyděláme tolik, že budeme muset turnaj dotovat. Náš postoj byl takový, že pokud bude třeba přispět, tak to uděláme, jelikož to udělat musíme," prohlásil Infantino, jenž vede FIFA od února 2016.

Zatímco FIFA mezi účastníky mužského turnaje rozdělila 440 milionů dolarů (více než 9,7 miliardy korun), u žen je to 152 milionů dolarů (3,4 miliardy korun). "Všem ženám říkám, že máte sílu to změnit. Vyberte si ten správný boj. Dál tlačte, sněte a jděte si za úplnou rovností. Nejen za stejným podílem na mistrovství světa. Tím směrem už jdeme, ale nevyřeší to všechno. Je to jen jeden měsíc každé čtyři roky a týká se to jen několika hráček z tisíců," mínil Infantino.