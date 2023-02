Fotbalový smutek. Zemřel bývalý hráč Baníku

Bývalému hráči Baníku by 17. března bylo 25 let. Informaci o jeho úmrtí sdílel i ostravský klub, do kterého kdysi přišel z Kravař. "Baník vyjadřuje rodině a všem pozůstalým upřímnou soustrast. Čest jeho památce!" stojí ve zprávě na webu FCB. Zprávou je podle reakcí na sítích zjevně zasažen celý fotbalový region.