Fotbalový smutek. Zemřel kouč století, muž, který odmítl Real a odstoupil kvůli válce

Željezničar dovedl v sezoně 1984/85 do semifinále tehdejšího Poháru UEFA. S jugoslávskou reprezentací se dostal do čtvrtfinále MS 1990, kdy jeho svěřenci vypadli na penalty s Maradonovou Argentinou. Jeho éra v národním týmu skončila v třaskavé balkánské vřavě v první půli 90. let. S Jugoslávií se probil na ME 1992. Svůj tým označoval za lepší, než byla země, kterou reprezentoval a v níž byla rozpoutána válka. Tým byl kvůli ní ze soutěže vyloučen. A on sám reagoval na obléhání Sarajeva rezignací na pozici kouče národního týmu i bělehradského Partizanu.