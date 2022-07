Gól Brnu a hurá do Evropy. Zkušený Čech se těší na bitvu o Ligu mistrů

Remízu s nováčkem české nejvyšší soutěže si každopádně pochvaloval, podle Zmrhala šlo o důležitou prověrku formy. „Je dobře, že jsme ten zápas odehráli. Ukázal nám, že musíme ještě vylepšit hodně věcí, abychom byli připravení. Ve středu do toho každopádně musíme dát všechno, musíme si věřit. Bylo by super, kdyby přišlo hodně fanoušků, to by ním moc pomohlo," dodal Jaromír Zmrhal.