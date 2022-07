RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Budoucí hvězdy vidím nejen ve Spartě a Slavii. Cicilia mi do Plzně neseděl

Na první dobrou mě napadá jablonecký Miloš Kratochvíl. Nechci podceňovat Jablonec, věřím, že se pod trenérem Horejšem posune v novém ročníku ligy tabulkou vzhůru, ale Kratochvíl je za mě hráčem pro evropské poháry. Na pozici osm či deset je skvělý, dobré výkony předvádí dlouhodobě a dovedu si představit, že po něm sáhne někdo z úplné české špičky. Navíc je v ideálním fotbalovém věku, takže by se mohl posunout do týmu, jako je třeba Slovácko nebo Ostrava. Nebo by po něm mohla sáhnout Plzeň.

Hodně si slibuji od Nováka, který teď hostoval na Žižkově, působit ale bude v Bohemians. Za mě je to v nadsázce řečeno takový pouliční fotbalista, mimořádný hráč, drzý, který ale dokáže překvapit netradičním řešením ofenzivních situací. Myslím, že když ho trenér Veselý v Bohemce srovná, tak to bude pro obě strany ohromné plus a hráč bude mít potenciál nejen pro českou ligu. Má výborný pohyb, skvělou levačku, fakt umí překvapit při řešení finální a předfinální fáze. U něj je vlastně jediná otázka, jestli se dovede přizpůsobit modernímu fotbalu. Aby tam byla z jeho strany týmovost a zodpovědnost směrem dozadu.

Když byla řeč o sparťanském béčku, zaujal mě Okeke, šikovný kluk hrající na pozici číslo šest. Na Letnou teď přišel na tenhle post Sadílek, ale za mě je Okeke hodně zajímavým fotbalistou, jen ho brzdí hodně zranění. Pokud se mu zdravotní trable budou vyhýbat, měl by patřit mezi hvězdy druhé ligy. Je to atletický typ hráče, dovede sbírat balony. Fakt bude zářit, jen je třeba, aby byl zdravý.

Budoucnost podle mě má i brankář Jakub Markovič. Ten na jaře pro Pardubice zachránil ligu, umí to i skvěle nohama. Je to kmenový hráč Slavie a já si myslím, že do budoucna je to klidně brankářská jednička i pro sešívané. Do Edenu se už teď vrátil Matěj Valenta. Šel správnou cestou, zamířil do jiného klubu, ale ve smlouvě měl možnost odkupu zpátky do Slavie. Za dva roky udělal v Budějovicích ohromný progres a jsem na něj moc zvědavý, jak se popere o místo v sestavě.

Vidět budou i mnozí další kluci. Věřím třeba Pikulovi z Opavy, který by mohl být ozdobou druhé ligy s potenciálem pro nejvyšší soutěž. Jeho největší klady? Výběr prostoru, technika, není to klasické křídlo, hledá si prostor, to je ohromně důležité. Práce s prostorem, když má fotbalista herní inteligenci, tak ho to může posunout dál - třeba do první ligy.

Zlomový ročník by mohl čekat Firbachera v dresu Hradce. To je vysoký silový hráč s výborným zakončením, má dobrou orientaci ve vápně. Už je na čase, aby se začal více prosazovat a byla před ním zajímavější kariéra.

Zatím je to ale v létě hlavně o makání, kluby se chystají doma, nebo odjely na soustředění do Rakouska. Tam jsem jezdil hodně rád, letní Alpy, to byla nádhera. Součástí jsou různé teambuildingové akce, tmelí se parta, to je důležité pro týmy na všech úrovních. Pohárovým zástupcům už se pauza pomaličku krátí, jsem zvědavý, co se ještě bude dít dál.

Hodně sledovaná je dál mistrovská Plzeň, kde se uvažovalo, že angažuje do útoku Ciciliu, jenž se v dobrém nerozešel se Slováckem. Fotbalově je to možná zajímavý hráč, ale když ho sledujete víc, tak jsou tam další věci okolo a já se nedivím Plzni, že od něj nakonec dala ruce pryč. Viktorka byla vždycky silná týmovým pojetím a právě kvůli tomu měl nejspíš plzeňský klub obavy Ciciliu angažovat. Za sebe říkám, že já bych po něm nešel...