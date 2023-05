Itálie na MS ve fotbale hráčů do 20 let podlehla Nigérii

Mistrovství světa ve fotbale hráčů do 20 let v Argentině: Skupina C (La Plata): Senegal - Izrael 1:1 (0:0). Skupina D (Mendoza): Itálie - Nigérie 0:2 (0:0).

