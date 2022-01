Kapverdy - Kamerun 1:1 Kamerun remízou udržel první místo, dál jde i Burkina Faso

Fotbalisté Kamerunu si na domácím africkém Poháru národů zajistili remízou 1:1 s Kapverdami postup do play off z prvního místa skupiny A. Z druhé příčky jde do osmifinále Burkina Faso, která hrála rovněž nerozhodně 1:1 s Etiopií.

Foto: Themba Hadebe, ČTK/AP Karl Toko-Ekambi (vlevo) z Kamerunu a Kenny Rocha Santos z Kapverd.Foto : Themba Hadebe, ČTK/AP

Článek Kamerun poslal v Yaoundé do vedení nejlepší střelec turnaje Aboubakar, jenž v 39. minutě poslal do sítě odražený míč po standardní situaci. Útočník saúdskoarabského týmu Al-Nassr vstřelil ve třetím utkání šampionátu pátou branku. O stoprocentní bilanci na turnaji připravil domácí tým efektní vyrovnávací patičkou krátce po změně stran Rodrigues. Kapverdy udržely naději na postup, se čtyřmi body mají dobrou šanci na umístění mezi nejlepšími čtyřmi celky na třetích místech základních skupin. Ostatní Brankář na mistrovství Afriky předvedl šílenou hrubku Čtyři body a stejný rozdíl skóre, ale více vstřelených branek, stačilo k přímému postupu do osmifinále Burkině Faso. Utkání na stadionu v Bafoussamu mělo podobný průběh jako první duel skupiny - favorit šel v 24. minutě zásluhou Bayaly do vedení, Etiopii ale vystřelil alespoň jeden bod na šampionátu v 51. minutě z penalty Kabede. Mistrovství Afriky ve fotbale v Kamerunu: Skupina A: Kapverdy - Kamerun 1:1 (0:1) Branky: 53. Rodrigues - 39. Aboubakar. Burkina Faso - Etiopie 1:1 (1:0) Branky: 24. Bayala - 51. Kebede z pen. 1. Kamerun 3 2 1 0 7:3 7 2. Burkina Faso 3 1 1 1 3:3 4 3. Kapverdy 3 1 1 1 2:2 4 4. Etiopie 3 0 1 2 2:6 1 Ostatní Chaos. Neuvěřitelná fraška. 85 minut? To stačí, sudí pískal konec

Reklama