Kanadský fotbalový svaz má finanční potíže a hrozí mu bankrot

Kanadský fotbalový svaz má vážné finanční potíže a zvažuje, že vyhlásí bankrot. V rozhovoru pro TSN to uvedl dočasný generální sekretář asociace Jason deVos. "Máme velké problémy. V nejbližší době ještě nic nehrozí, ale zjišťujeme, co by obnášelo vyhlášení bankrotu a jaký dopad by to mělo na naši organizaci," řekl DeVos. Upozornil, že bankrot považuje až za krajní řešení.

Foto: @TheAfroNews, Twitter Fotbalisté Kanady se radují z vítězství nad Kostarikou.

Reklama