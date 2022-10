Kanonýr Jun vede fotbalové školy v Praze a ve Vídni

Fotbal si zahraje už jen pro zábavu, ale svoje bohaté zkušenosti předává v unikátním projektu mladým fotbalistům v Praze a ve Vídni, a to ve školách, které nesou jeho jméno. S tou pražskou chce teď Jun udělat krok výš.

Junova fotbalová škola v Praze si už buduje pár let tradici a dobré jméno. Letos v září otevřel sesterskou školu v Badenu na okraji Vídně. Mezi Prahou a Vídní tak najezdí stovky kilometrů. Do Rakouska míří o víkendech, v týdnu někdejšího krále ligových střelců najdete na Zlíchově, kde má jeho projekt základnu.

Tréninky jsou individuální i skupinové. Sejde se třeba čtyřicet dětí na kemp, ale základní skupinka je maximálně osmičlenná. Tohle dodržuje i ve Vídni. „Tam zatím tolik dětí nemáme, otevřeli jsme teprve letos v září, škola se ale rozjíždí a zájemců přibývá. Léta jsem v Rakousku hrál, takže německy se dobře domluvím," poznamenal Jun.

Trénink třeba v obýváku

Fotbalovou školu v hlavním městě Česka chce teď posunout na další stupínek. Nový projekt pražské akademie je zaměřený nejen na fotbal, ale i na všestranný rozvoj osobnosti. „Startujeme úplně nový projekt Fotbalové akademie Tomáše Juna. Chceme umožnit mladým hráčům, aby se mohli připravovat na úrovni i pokud bydlí daleko od Prahy či Vídně, nebo i kdyby třeba v důsledku ekonomických potíží zanikl jejich fotbalový klub ve městě či na vesnici," konstatoval bývalý útočník Sparty.

"Akademie je koncipována tak, že ji fotbalista může absolvovat i on-line a s pomocí instruktážních videí může trénovat třeba i doma na zahradě, nebo na plácku za domem. Proto jsme současně připravili i e-shop, kde si budou moci fotbalisté on-line objednat i tréninkové pomůcky všeho druhu, včetně fotbalové branky. Pokud by adept neměl možnost trénovat venku, máme připravenu i domácí verzi tréninkových pomůcek, aby nikdo nemusel čekat na jaro, až roztaje sníh," popsal bývalý kanonýr.

„Máme také příslib, že projekt podpoří i FAČR. Nebude se jednat o klasickou akademii, kde bychom měli fotbalové týmy, alespoň zatím ne. Nechceme konkurovat stávajícím akademiím, právě naopak, chceme jim pomáhat, spolupracovat a zajistit špičkovou přípravu pro mladé fotbalisty i z těch nejmenších vesniček, aby se dostali na úroveň, kdy budou zajímaví pro velké mládežnické akademie," zdůraznil.

Cílem akademie je zaměřit se na všestranný rozvoj mladých fotbalistů, nikoliv pouze na rozvoj jejich fotbalových dovedností. „Jako jediná škola tohoto typu využíváme mentální koučink a vedeme všechny k tomu, aby se naučili starat o své tělo. Proto je jako součást akademie k dispozici i speciální rehabilitační a balanční cvičení, tipy na zdravou stravu a přírodní doplňky stravy." vysvětlil Jun.

Pomáhají sparťanské legendy

Fotbalovým adeptům se nejen Tomáš Jun věnuje pečlivě. „Při prvním kontaktu chceme o chlapci vědět, jestli někde hraje, jak to s fotbalem myslí. Na prvním tréninku se podívám, jak na tom je, jaké má silné a slabé stránky, a pak se domluvíme s rodiči a s ním na dalším programu, který mu bude vyhovovat, jak často může chodit, kolik do této nadstavby chtějí rodiče investovat. Kdo je z daleka, nebo mu více vyhovuje on-line komunikace, může poslat svoje videa z tréninků či zápasů. Podle toho pak sestavíme potřebná doporučení," pravil.

Úplnou novinkou je projekt zaměřený přímo na rodiče. Budeme je učit, jak děti správně vést a podporovat jejich vývoj. Aby se z rodiče- kritika mohl stát rodič-kouč. Vést školu a trénovat by Jun sám nezvládl. Pomáhají mu bývalí ligoví fotbalisté, převážně spoluhráči.

„U žáčků se zaměřujeme na celkový rozvoj, kluci se na postech při hře točí, ale v pozdějším věku se víc specializují a trenéři se věnují tomu, co sami dobře uměli. Brankářům pomáhá například Jarda Blažek, kterému posíláme brankáře do jeho brankářské akademie nebo přímo u nás působí Matěj Přibyl, který v mládí chytal ve Spartě. Pavel Eliáš spolupracuje s obránci, skvělý technik Lukáš Zelenka pomáhá záložníkům, já pochopitelně útočníkům. Pro kluky to je zážitek, trénovat s takovými hvězdami. Dalším z trenérů je Marko Krigovsky, který navíc dělá ve Spartě videoanalytika, což je pro nás také výhodné. Využíváme jeho zkušenosti. Trenérů máme víc, s předstihem i operativně dolaďujeme, kdo kdy může a jaké skupině se věnuje, na co se zaměří," prozradil Jun.

„Nejsme součástí žádného klubu, trénujeme na hřišti FK Zlíchov 1914, u lesa, kde je krásné prostředí a klid. S některými kluby ale spolupracujeme, především s mládežnickými trenéry, včetně Sparty. Dokážeme pochopitelně odhadnout, co hráč, který k nám přijde, potřebuje zlepšit. Určitě je oboustranně přínosnější, když s jeho trenérem v klubu konzultujeme svoje poznatky," dodal.

„Nejde nám ale ani o masovost, skupinky tvoří maximálně osm dětí, aby se jim trenér mohl maximálně věnovat a mělo to pro ně potřebný efekt, tedy aby se zlepšovali. Během tréninku mají i pět set dotyků s míčem. Včetně letních příměstských kempů se u nás vystřídá za rok kolem dvou stovek dětí, ne všechny chodí pravidelně," zdůraznil Jun.

Syn hokejové legendy překvapil

„Snažíme se kluky posouvat kvalitativně výš. Když se pak dostanou například do lepšího klubu, v čemž se těm nejšikovnějším také snažíme pomoct, nebo oni sami a jejich trenéři vnímají zlepšení, je to úspěch a naplnění našich cílů. Podařilo se nám asi šest kluků, kteří kopali v menších oddílech, posunout do vyhlášené akademie Sparty. Máme tu i kluky, kteří nejsou v žádném klubu, těm se snažíme pomoci najít ten pro ně nejvhodnější. Nejmenší žáčky vodíme na nábory, třeba na sparťanském jsme měli hned tři. Tyto úspěchy nás těší inabíjejí," pravil hrdě.

„Máme kluky od šesti do patnácti let, výjimkou byl čtyřletý syn hokejisty Vladimíra Růžičky, nesmírně šikovný. Na kempu patřil v nejmladší kategorii k nejlepším. Protipólem jsou mladší dorostenci, kteří nastupují o kategorii výš nebo už i za muže. Někteří k nám chodí i několikrát v týdnu kromě tréninků v klubu. Důležité je, jak to s fotbalem myslí. Někdo si chce jen zahrát v kolektivu, jiní na sobě pracují s vírou, že jednou vyběhnou na ligový trávník. Naše akademie je vlastně nadstavbou."

Na Bayern a Austrii

Děti z pražské školy dokonce jely do Mnichova na utkání Ligy mistrů mezi Bayernem a Plzní. Další výlet je plánován na ligový zápas Austrie do Vídně. „Už jsem řekl, že nejšikovnější kluky posouváme do lepších klubů, v Praze třeba do Sparty, ve Vídni do Austrie. Nevylučuji, že se v budoucnosti budeme věnovat i zastupování hráčů. Teď je ale prvořadý rozvoj talentů," pravil.