Kdo okusil arabský svět, těžko se s ním loučí, tvrdí Hašek. Proč bude fandit v Kataru Chorvatům?

Bývalý kapitán pražské Sparty a národního mužstva Ivan Hašek se proto vydal na jinou šanci. Pochopitelně rovněž na Blízkém východě, pro změnu však do Libanonu, s jehož týmem absolvoval závěrečnou fázi asijské kvalifikace o postup na mistrovství světa 2022 v Kataru.

"Nešel jsem tam kvůli penězům, jak si snad doma někdo myslel. Finančně to nebylo vůbec zajímavé angažmá, i v českém klubu bych si vydělal víc. Bral jsem to jako výzvu. Jako odměnu, díky které jsem mohl hrát velké zápasy proti známým a renomovaným trenérům na lavičkách Koreji, Emirátů, Íránu. Všichni nás brali jako otloukánka, který je v kvalifikaci jen kvůli skóre, a my měli nakonec ještě dvě kola před koncem kvalifikace šanci na postup do mezikontinentální baráže. A to s týmem, v jehož zemi není jediné travnaté hřiště," přibližuje Hašek podmínky, s nimiž se v Libanonu potýkal.

Přesto nedá na tuto štaci dopustit. A na arabský svět a tamní fotbal už teprve ne.

"Kdo se tam podíval a uspěl, tomu se špatně odchází, protože si zvykne na tamní podmínky. A nejde jen o finance, i když ty jsou pochopitelně důležité. Saúdská Arábie, Emiráty, Katar, to všechno jsou prestižní adresy, na které míří spousta věhlasných trenérů. Kvůli penězům, to se ví. Tolik jako v Arábii nedostanou v Brazílii, Jižní Americe, ba ani v Evropě. Mně se navíc líbí skvělé podmínky pro trénování. Nádherná hřiště a počasí, prostě ideál pro práci," prozrazuje Ivan Hašek, co ho do arabského světa přitahuje.

U mikrofonu ve studiu Sport.cz přišla pochopitelně řeč i na odměny pro úspěšné trenéry, o nichž se vypráví hotovém ságy. Na velbloudy, sokoly a třeba i manželky, což jsou bonusy, které štědří šejkové rozdávají, když jsou s výkony a hlavně výsledky navýsost spokojeni.

Ivan Hašek Narozen: 6. září 1963 v Městci Králové Fotbalová kariéra: 1970 - 1977 ZOM Nymburk, 1977 - 1990 Sparta Praha. 1990 - 1994 RAcin g Štrasburk, 1994 - 1995 Senfrecce Hirošima, 1995 - 1996 JEF United Ičihara, 1997 Sparta Praha. Ligové starty a góly: 359 zápasů/132 gólů (Sparta 249/63, Štrasburk 27/7, Hirošima 55/30, Ičihara 28/12) Reprezentační starty a góly: 56 zápasů/ 5 gólů Největší úspěchy: čtvrtfinále MS 1990 v Itálie s československou reprezentací - osm mistrovských titulů se Spartou v letech 1984, 1985, 1987, 1998, 1989, 1990, 1997,1998 - Vítěz Československého poháru se Spartou v letech 1984, 1988 a 1989 - československý Fotbalista roku v roce 1987 a 1988 - člen Klubu liogových kanonýrů Trenérská kariéra: 1999 - 2001 Sparta Praha, 2001 - 2003 Štrasburk, 2003 - 2005 Kobé, 2005 - 2006 Al Wasl, 2006 - 2007 Saint-Étiene, 2007-2009 Al Ahli, 2009 reprezentace ČR, 2011 Al Ahli, 2012 Al Hilal, 2014 Katar SC, 2014- 2016 Al-Fujairah, 2016 - 2017 Emirates Club, 2018 - 2020 Al Fujairah. 2021- 2022 reprezentace Libanonu.

"Nemám velblouda, nemám sokola, nemám ani manželku. Tedy druhou, protože manželku samozřejmě mám a jsem rád, že jsme spolu tak dlouho. Mně se dostalo té největší odměny, když jsem seděl po pohárové výhře vedle šejka a on mě držel za ruku. Když to viděli a slyšeli hráči, tvrdili, že by to pro ně bylo úplně to nejvíc, čeho by se jim mohlo dostat," pochlubil se Ivan Hašek.

Po čtyřech měsících, které po skončení libanonské mise prožil v Čechách, jsme pochopitelně v podcastu Kopačky na hřebíku vyzvídali, jaké má Ivan Hašek další plány.

"Myslel jsem, že zůstanu v Evropě, ale momentálně se nenabízí nic, co by mě lákalo. Není proto vyloučeno, že se vrátím do arabského fotbalu, může to být ale i africký svět, kde teď jednám," prozradil fotbalový internacionál, reprezentant s 56 starty na kontě, ale také někdejší generální sekretář a rovněž předseda fotbalového svazu a trenér Ivan Hašek.

"Lákalo by mně poznat jinou kulturu a také obrovský potenciál fotbalové Afriky. Ve výčtu mých angažmá se píše také o Gabonu, ale netuším, kde se to vzalo. Nikdy jsem o něm s nikým nemluvil, natož abych tam jednal."

V Kopačkách na hřebíku jsme samozřejmě vzpomínali i na Haškovo působení ve Spartě, s níž získal osm titulů jako hráč a dva další jako trenér, probírali jsme, v čem byla jeho hráčská generace výjimečná, narazili jsme i na trenéra Václava Ježka, který spoustu hráčů Haškovy éry inspiroval, takže se vydali rovněž na dráhu trenéra.

Jen namátkou Chovanec, Straka, Lavička, Bílek, svého času i Bielik, Novotný... Pochopitelně že i Ivana Haška inspiroval a motivoval.

"Jeho psychologie, přístup k hráčům. Zažil jsem ale mi další trenéry, kteří mě ovlivnili. Jarabinského, Nizozemce Wima Jansena. Jeho tréninky byly senzační, jen výsledky neměl."

Před rychle se blížícím mistrovstvím světa 2022 se samozřejmě stočila řeč i na Katar. Ivan Hašek ho poznal, neboť na tamní stadiony a podmínky si s libanonskou reprezentaci vyzkoušel při Arabském poháru, který byl vlastně generálkou na letošní šampionát.

"Neuvěřitelný zážitek. Aby ne, když dosavadní náklady vyšplhaly na 227 miliard dolarů. Jen pro srovnání - při předchozích mistrovstvích šlo o sumy mezi 15 až 20 miliardami. Stadiony jsou nádherné, hrací plochy pohádkové, přesto si pořád nedovedu dost dobře představit, jak se v tak malém městě jako je Dohá, uskuteční celý šampionát," přemýšlí Ivan Hašek.

"Ale po fotbalové stránce by mělo jít o skvělé mistrovství. Už proto, že se bude konat uprostřed sezony, takže hráči budou připravení, nebudou tolik unavení jako jindy, ani zraněných by nemělo být tolik, jako jindy."

Hašek prozradil i svůj tip na favority. "Mistrem světa bude zase některý z evropských celků. Silná bude znovu Francie, vyhrát může Belgie, Španělsko, Portugalsko. Já ale budu fandit Chorvatsku."

A proč právě Chorvatsku?