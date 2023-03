Konec pauzy, Řepku zlákaly i ryby. Představil dres svého nového klubu

„Prioritou je pro mě studium A licence a tohle bude doplněk," má jasno a odhaluje to, co ho také zlákalo do nového působiště. V okolí je spousta rybníků…

„... i to hrálo svoji roli, ať se to někomu libí, nebo ne. Jsem rybář a takhle spojím to, co miluju dohromady. Fotbalem se už chci jako hráč hlavně bavit! Dokazovat nemám co. Od vážnýho přístupu tady budu mít zanedlouho trenérskou kariéru. A tam jsem na startu a budu muset hodně makat!!! Dávám do toho všechno!" vyhlíží zatím nekonkrétně působení na lavičce. Lovčice působí v okresním přeboru spíše v nižších patrech. Červené Janovice naopak v sousedním okresu útočí na postup do kraje.