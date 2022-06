Kratina po dvou valných hromadách: Zklamaný nejsem. Dnešek je poučením pro všechny strany

Vůbec ne. Snažili jsme se být konstruktivní na té řádné. Ta trvala spoustu času. Viděli jste, že fotbal je ještě víc rozdělený, a to částečně uvnitř české komory, částečně i mezi Čechy a Moravou. Musíme pracovat dál na tom, abychom ho sjednotili v dalším čase.

Když jste viděl, jaké je rozložení sil, byl jste smířený s tím, že to tak dopadne?

Co jste říkal průběhu řádné valné hromady?

Co se týče provoleb, hnutí potřebuje trochu delší diskusi. Bylo na to relativně málo času. Okres Příbram a Středočeský krajský fotbalový svaz chtějí provolby zrušit dlouhodobě, ale finální návrh se nestačil projednat a dostatečně schroupat v hnutím samotném. Na druhou stranu dostal víc hlasů než návrh stanov samotných.

Po 7,5 hod (měly být 2) už na mimořádnou není energie. Navíc by na ni byly, kvůli systému provoleb, kluby, které ji nesvolaly.

Ukázalo se, že ten čas krátký je. Pro fotbal je hloupé, že nás budou čekat další provolby do doby, než se to změní. Takže budeme mít další seznamy divizních týmů a zase to bude fotbal dělit.