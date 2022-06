Okradli nás, nedostali jsme ani halíř, hřímal Pelta a otřel se o ženský fotbal

Na adresu předsedy Národní sportovní agentury: „Filip Neusser má menší vliv, než předsedové velkých sportů."

Na okraj financování sportu: „Svazům jde o život, tam je třeba zacílit. Neumím si jako šéf svazu představit, že z významných investic půjde všechno na sportovní haly, ale Hradec a Pardubice dostanou nulu? A to jsme jim přitom slibovali podporu, jednali s nimi, ten proces staveb trvá už pět, šest let. byl jsem u toho. To je naše prohra, okradli nás."

Na margo svazových členských základen: „Většina ostatních sportů, to je úplně virtuální svět. Přesto to tolerujeme, takže člověk úplně žasne. My jako fotbal jsme uvedli čísla o členství, místo šesti set tisíc černých duší jsme uvedli tři sta tisíc reálných. A dali jsme si tím tak vlastňáka."

Na okraj státních dotací: „Statní dotace dostanou haly v Kladně, Jihlavě, Brně a my nedostali ani halíř. Jak je to možné? Přitom stavby stadionů v Pardubicích či Hradci jsou normálním hrdinským činem. Byl covid, je tady válka. Je to naše prohra, okradli nás. Je proto potřeba, abychom mákli."

K otázce zamýšlené podpory olympijských kolektivních sportů, s níž přišel Filip Neusser: „To je přece nesmysl dávat 150 milionů na nějaký ženský, když teď nejsou peníze na sport .Je to olympiáda, chápu, že chceme medaile, ale tady jde sportovním svazům o život. Tam musíme zacílit."