Krmenčík zahodil slibnou šanci, Júsuf ho česky sprostě seřval

Indonéská fotbalová liga byla pro českého fanouška do nedávna spíše neznámou, jenže během chvíle do ní z tuzemska přestoupili hned tři hráči, dokonce do jednoho klubu. V Persiji Jakarta aktuálně působí bývalí slávisté Ondřej Kúdela, Michael Krmenčík a Júsuf Hilál. Český útočník Krmenčík se však střelecky trápí, v lize se gólově neprosadil od září a po další zahozené šanci ve víkendovém domácím klání proti RANS Nusantara (3:1) to Júsuf už nevydržel a z lavičky ho pěkně zpražil.

Foto: instagram.com/persija/ Michael Krmenčík v dresu JakartyFoto : instagram.com/persija/