Lavi zase řádí. Bude ho chtít Tomáš Rosický do Sparty?

Julius Lavický se chce opět vrátit do Sparty. Jeho agent Jarda proto jedná s Tomášem Rosickým. Nabízí ho ovšem nejen na Letnou. Kontaktuje také jiné kluby. Zahraniční i tuzemské. Například Slavii, což by jeho představitel Jakub Prachař, příznivec sešívaných, nikdy neudělal. „Doufám, že se ve Slavii takovej kabinovej rozvraceč neobjeví. Kdybych si mohl vybrat, tak bych ho panu Tvrdíkovi nenabízel. Myslím, že Sparta by se takového zasloužila."

Za skutečný FC Slavoj Vyšehrad si Jakub Štáfek už zahrál jeden soutěžní zápas i ve skutečnosti. V červnu 2017 nastoupil do utkání s Vltavínem. Od té doby se mnohé změnilo. Klub byl potrestán v tzv. Berbrově kauze a spadl do pražského přeboru. „Vidíte to, připsat si start za klub, který dával úplatky...když jsem se to dozvěděl, nebylo mi z toho dobře. Ale v rámci té naší filmové pohádky to máme trošku jinak nastavené a snad dokážeme lidi pobavit," věří.