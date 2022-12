Luxusní dárek za miliony vyrazil Cristianu Ronaldovi dech

V médiích se nejvíce v poslední době spekuluje o možném odchodu Ronalda do saúdskoarabského klubu an-Nassr, kde by měl podepsat dvouapůlletou hráčskou smlouvu a poté by pět let měl plnit roli ambasadora. Přišel by si na vskutku pohádkové peníze, za sezonu by si měl vydělat až 5 miliard korun.