Messi v reprezentaci zatím nekončí. Má smělý plán

Příští šampionát uspořádají Spojené státy, Mexiko a Kanada. Messimu bude v době konání turnaje 39 let. "Vzhledem k mému věku to bude složité. Ale fotbal miluji, a dokud z něj mám radost a cítím se v dobré kondici, chci ho hrát," ujistil Messi.

Argentinský kapitán v Kataru pomohl Jihoameričanům k prvnímu titulu po 36 letech. Před šampionátem i po finálovém triumfu nad Francií prohlásil, že na další MS už nepojede. Nyní ale naznačil, že by mohl nastoupit i na svém šestém MS a ještě vylepšit vlastní rekord v počtu startů na vrcholném turnaji (26 zápasů).

"Do dalšího mistrovství se to zdá být dlouhá doba, ale bude záležet na tom, jak se moje kariéra vyvine. Záleží to na spoustě okolností," uvedl nejlepší hráč i střelec turnaje v Kataru.