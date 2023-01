Ronaldo vs. Messi 2:1. Exhibici v Rijádu ale ovládly hvězdy z PSG

Zápas v Rijádu byl nejen Ronaldovou premiérou po přestupu do an-Nasru, ale také možná posledním duelem portugalské hvězdy proti věčnému rivalovi Messimu. Čerstvý argentinský mistr světa ve třetí minutě otevřel skóre, Ronaldo ale v 34. minutě z penalty vyrovnal. Záhy poslal favorita do vedení Marquinhos, sedmatřicetiletý kanonýr ale znovu našel odpověď, když dorazil svou hlavičku do tyče.