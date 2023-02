Mladý sparťan pomohl slavnému Bayernu! Obrovská škola, říká brankář o působení v Mnichově

Všechno začalo už v prosinci, když si Manuel Neuer zlomil při lyžování nohu a do konce sezony vypadl ze hry. Tehdy se mě to samozřejmě přímo netýkalo, ale v úvodu přípravy se Bayernu zranili další dva brankáři. A protože se dva kluci z rezervy posunuli do áčka, dostal se druhý tým do problémů. Potřebovali dočasně někoho do přípravy. A protože jako trenér brankářů funguje v Mnichově Jarda Drobný, spojil se s trenéry ve Spartě, kteří mi zavolali, jestli bych měl zájem Bayernu krátkodobě vypomoci.