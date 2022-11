MLS by se mohla příští rok rozšířit o klub z Las Vegas nebo San Diega

Podle Garbera vedení MLS vyjednává s oběma městy a doufá, že jasno bude v první polovině roku 2023. Za žhavějšího kandidáta je považováno San Diego, jehož příchodem by se rozšířil počet kalifornských týmů na čtyři. V lize už působí LAFC, Los Angeles Galaxy a San Jose Earthquakes.

Šance Las Vegas brzdí potřeba zastřešeného stadionu kvůli tamním vysokým teplotám v letním období. "Zastřešené stadiony jsou nákladné. Takže ještě uvidíme, jak to všechno dopadne. Není to otázka toho, kdo je první a kdo druhý. Oba kandidáti jsou v jednáních velice aktivní," uvedl Garber.

MLS v letošním roce hraje 28 týmů včetně tří kanadských. V roce 2023 se do ligy zapojí jako 29. účastník St. Louis. Kdy by do soutěže aktivně vstoupil 30. klub, zatím není jasné.