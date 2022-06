Fotbal čekají hned dvě valné hromady. Dojde na volby? Není to vůbec jisté

Podobnou kombinaci český fotbal ještě nezažil. V jeden den řádná valná hromada Fotbalové asociace ČR, mimochodem už čtyřiadvacátá, po polední pauze pak valná hromada mimořádná. Už bez pořadového čísla, přestože jich fotbal v minulosti pár také zažil. To když se nemohl dohodnout, kdo a zda se vůbec někdo stane předsedou, anebo jak to bude s českou a moravskou komorou coby relikvií z časů dávno minulých. Dokonce i UEFA tehdy poslala do Nymburka svého vyslance, aby pohrozil klatbou na celý český fotbal, pokud nedojde k dohodě.

Foto: Jan Tauber/FAČR Není vůbec jisté, zda na mimořádné valné hromadě vůbec dojde k hlasování.Foto : Jan Tauber/FAČR

Článek Tentokrát není situace tak dramatická, aby generalita z Nyonu musela dnes v pražském hotelu Pyramida intervenovat. Na řádné valné hromadě, která se koná 382 dnů po zvolení nového asociačního vedení včetně předsedy Petra Fouska, půjde o schválení inovovaných stanov. „Zjednodušili jsme je, jsou přibližně o deset stran útlejší, řeší se v nich kupříkladu i možný střet zájmů," shrnul úpravy projednané předem s českou i moravskou komorou místopředseda FAČR Jiří Šidliák. Ke střetům by tudíž dojít nemělo, i když návrhy na další úpravy stanov se dají očekávat. Hlavně od delegátů vystupujících sympatizující s F-evolucí, hnutím, které vzniklo v listopadu 2020 po zatčení tehdejšího místopředsedy FAČR Romana Berbra. Není jim totiž po chuti výběr delegátů na valnou hromadu z divizních klubů, který je pozůstatkem Berbrovy éry. Ostatní Mladý miliardář neztrácí víru ve změny. Je otázkou času, kdy reforma zvítězí, tvrdí Kratina „Chceme zakonzervovaný systém tzv. provoleb zakotvený ve stanovách zrušit," avizuje mladý miliardář z Býchor na Kolínsku Milan Kratina, podporovatel a nová tvář F-evoluce chystající se na odpolední mimořádné valné hromadě ucházet u funkci druhého místopředsedy FAČR. Není sám, kandidaturu ohlásil i Rudolf Blažek a také stávající místopředseda Jan Richter. Toho by ovšem musela valná hromada nejdříve z funkce odvolat, aby jeho nebo Kratinu či Blažka mohla následně zvolit. A to není při momentálním konstelaci sil vůbec jisté. Ostatní Ať Kratina kandiduje proti mně, vyzývá Fousek a mluví o metodách islámských fundamentalistů Stejné je to v případě předsedy Řídící komise pro Čechy Martina Drobného. I o jeho odvolání se bude hlasovat, přičemž on kandiduje znovu s tím, že jeho protivníky budu Slavomír Kozel a muž F-evoluce Tomáš Novák.

