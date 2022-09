Ostrý faul, čtvrtá červená a konec. Francouzští fotbalisté zcela vyhořeli s Polskem

V posledním zápase na turnaji se proti sobě postavily doposud neporažené týmy Francie a Polska, které si to mezi sebou měly rozdat o vítězství. Lépe do zápasu vstoupila polská osmnáctka, která šla už v páté minutě do vedení, jenže ve 22. minutě se trefil Bentoumi a o tři minuty později Housni a rázem bylo skóre otočené.