Chilavert má ve fotbalovém životopise zapsaných 74 zápasů za Paraguay. Jako brankář nastřílel za národní tým osm branek. Držel také světový rekord v počtu gólů vstřelených brankářem. Zaznamenal i hattrick. Nebyl to obyčejný hráč, na kterého by se po skončení kariéry dalo lehce zapomenout.

Nedávno ho dokonce Mezinárodní federace fotbalové historiků a statistiků zařadila na deváté místo v elitní desítce brankářů za posledních 35 let. FIFA ho třikrát označila za nejlepšího brankáře světa (1995, 1997, 1998).

Os 10 melhores goleiros do mundo entre 1987 e 2022, segundo o IFFHS:

„Korupce je jednou z největších brzd hospodářského růstu. Je naší povinností vytvářet prostředí, v němž bude veřejnosti přístupných co nejvíce informací. Otevřeností získáme nástroje, které nám umožní zůstat o krok napřed před zločinem," citují zahraniční média z hesel bývalého extravagantního brankáře.

Během kariéry dokázal přímo říct, co si myslí o chování soupeřů. A platí to i teď, kdy nemá problém slovně atakovat rivaly ve volbách. Ostatně mu to pomáhalo i v jeho práci sportovního komentátora. Nyní hodlá napodobit George Weaha, který byl coby bývalý slavný fotbalista v roce 2017 zvolen prezidentem své země, Libérie.