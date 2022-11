Plzeň - Barcelona 1:1 Plzeňští fotbalisté se s Youth League rozloučili cennou remízou

Plzeňští fotbalisté do 19 let v závěrečném kole Youth League remizovali doma s Barcelonou 1:1. Viktoria získala v šesti zápasech hlavní fáze soutěže pět bodů a v tabulce je s dvoubodovým náskokem třetí před Bayernem, který ještě odpoledne odehraje duel s Interem Milán. Už před dnešním utkáním s jistým vítězem skupiny bylo jasné, že Plzeň na rozdíl od katalánského celku do vyřazovací fáze nepostoupí.

Foto: twitter @fcviktoria_en Mladí plzeňští fotbalisté se radují z brankyFoto : twitter @fcviktoria_en

Článek Hosté šli v Přešticích do vedení už po pěti minutách. Rodrigues se postavil k přímému kopu a pomocí odrazu od břevna skóroval. Západočeši srovnali za šest minut. Dabani v pokutovém území našel Demla, který se zblízka nemýlil. Barcelona se v závěru snažila strhnout vítězství na svou stranu, ale ani jednu ze tří velkých šancí nevyužila. Ve skupině nicméně udržela neporazitelnost a teprve podruhé nezvítězila. České maximum v Youth League nadále drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále. Utkání závěrečného 6. kola Youth League pro fotbalisty do 19 let: Skupina C: Viktoria Plzeň - FC Barcelona 1:1 (1:1) Branky: 11. Deml - 5. Rodrigues. Sestava Plzně: Baier - Keltyčka, Vacek, Oravec, Falout - Deml (78. Lörincz), Gaszczyk, Sojka - Štauber (62. Červený), Dabani (62. Kule), Hašek (89. Novák). Trenér: Šiml. 16:00 Bayern Mnichov - Inter Milán. Liga mistrů Plzeň se rozloučí s Ligou mistrů. Jde jí o prestiž a odvrácení rekordu