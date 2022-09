Plzeň U19 - Inter Milán U19 0:3 Plzeňští mladíci v Youth League podlehli také Interu Milán

Fotbalisté Plzně do 19 let ve druhém utkání skupinové fáze Youth League doma podlehli v úterý Interu Milán 0:3 a zopakovali úvodní výsledek z Barcelony. Svěřenci trenéra Ondřeje Šimla sehrají další duel skupiny C mládežnické obdoby Ligy mistrů 4. října v Mnichově proti Bayernu.

Článek Plzeňští na začátku zápasu v Přešticích s italským favoritem drželi krok, ale Inter si mezi 28. a 32. minutou vytvořil rozhodující tříbrankový náskok. Dvakrát se trefil Pelamatti a jednou domácího brankáře Baiera překonal Carboni. Po změně stran už další góly nepadly. Do vyřazovací fáze soutěže postoupí první dva celky. České maximum v Youth League drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále. 2. kolo Youth League pro fotbalisty do 19 let - skupina C Viktoria Plzeň - Inter Milán 0:3 (0:3) Branky: 28. a 32. Pelamatti, 30. Carboni. Sestava Plzně: Baier - Červený, Vach, Paluska, Vacek - Sojka, Gaszczyk (81. Lörincz), Falout - Deml (46. Dabani), Krůta (60. Hašek), Doubek (46. Kule, 86. Šustr). Trenér: Šiml. 14:00 Bayern Mnichov - FC Barcelona Liga mistrů FOTBAL ONLINE: Plzeň si brousí zuby na bodový zisk, doma hraje s Interem Milán