Před nemocnicí, kde zemřel Pelé, fanoušci vzpomínali na fotbalovou legendu

K nemocnici v bohaté čtvrti Morumbi největšího brazilského město krátce po ohlášení smrti fotbalové legendy začaly přicházet desítky fanoušků. Někteří z nich jsou i pacienty nemocnice a doufali, že se s Pelém v chodbách zařízení potkají osobně. Od hospitalizace bývalého fotbalisty vchod do nemocnice střeží soukromá ochranka.

"Do fotbalu jsme se zamiloval díky Pelému," řekl agentuře AFP šestašedesátiletý Alipio Bedaque, který přišel vzdát hold slavnému hráči před nemocnici. "Není to jen smrt slavného fotbalisty. V posledních 40 letech byl velkou světovou ikonou, a to i nad rámec sportu, který hrál," dodal fanoušek.