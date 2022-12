Rodině už chodí kondolence, Pelé se přitom chystá sledovat Brazílii v televizi

"Je dost nefér, když lidé říkají, že je na konci života, v paliativní péči. Není to pravda, věřte nám. Není na jednotce intenzivní péče, je v normálním pokoji. Není v rizikovém stavu, léčí se," uvedla Flavia Nascimentová.

Vnuk Arthur Arantes do Nascimento zase řekl, že s dědečkem mluví po telefonu o zápasech mistrovství světa v Kataru. Uvedl, že Pelému v brazilské sestavě v závěrečných dvou zápasech ve skupině hodně chyběl zraněný míčový kouzelník Neymar, jenž by se měl do týmu vrátit v dnešním osmifinále proti Koreji.