Rok smlouvy a odchod do zámoří? Messiho by rád přivítal legendární Beckham

Gonzalo Higuaín, Alejandro Pozuelo nebo Kieran Gibbs. I takové hráče se Interu Miami povedlo přivést do svých řad. Zámořský celek, který bude vstupovat teprve do třetí sezony v americké MLS, má na přestupovém trhu mnohem větší ambice. Klub vlastněný legendárním záložníkem Davidem Beckhamem údajně chystá ulovit tu největší možnou rybu, kterou fotbalový svět nabízí. Alespoň to tvrdí prezident klubu Jorge Mas.

A o koho se vlastně jedná? Nikoho nepřekvapí, že tím vysněným hráčem je Lionel Messi, který bude vstupovat do druhé sezony v dresu francouzského PSG. Pětatřicetiletý Argentinec podepsal před uplynulou sezonou smlouvu na dva roky, ta nadcházející by tak mohla být ve Francii jeho poslední. Toho by chtěl využít právě Inter Miami, který by Messiho přivedl zdarma.

„S Davidem Beckhamem se snažíme přivést do Miami nejlepší hráče na světě. A to nejen kvůli projektu, který zde vytváříme," začal 59letý americký miliardář Mas. „Chceme být referenčním bodem pro fotbal ve Spojených státech a k tomu je zapotřebí mít nejlepší hráče, a tím nejlepším na planetě je samozřejmě Leo Messi," pokračoval prezident klubu.

Ke komunikaci s hvězdným Argentincem sice zatím nedošlo, přesto Mas neskrývá optimismus. „Okolnosti jsou dané. Nemáme nic zaručeného, neexistuje žádná dohoda, ale jsem velmi optimistický v tom, že v budoucnu může být Leo Messi součást našeho projektu," vysvětlil. „V našich řadách je spoustu Katalánců. Je tu Xavi Asensi, Víctor Oliver, který nám pomáhají s lepší budoucností."

Zámořský celek se netají navíc přáním navázat vztahy s Barcelonou. „Nedávno jsem měl schůzku s prezidentem Barcelony Joanem Laportou. Je mi ctí zde vidět takhle kvalitní kluby a já toužím po tom, aby se Interu Miami povedlo navázat užší vztahy," prozradil rodák z Miami, který má ještě jedno velké přání. „Chceme postavit nový stadion," uzavřel.