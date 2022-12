Ronaldo ve stopách Uhrina. Na nové adrese v Saúdské Arábii čekají pohádkové peníze i parta veteránů

Sporting Lisabon, dvakrát Manchester United, Real Madrid a Juventus Turín. Po čtyřech evropských adresách by se Cristiano Ronaldo mohl poprvé zastavit ve fotbalové Asii. Slavný útočník po odchodu z anglické Premier League údajně míří do klubu an-Nasr ze Saúdské Arábie. Zajímá vás, do čeho portugalská superstar jde?

Foto: Pedro Nunes, Reuters Cristiano Ronaldo během tréninku na MS v Kataru.Foto : Pedro Nunes, Reuters

Článek Klub. An-Nasr je v Saúdské Arábii tradiční značka, bohatý klub z Rijádu existuje od roku 1955. S devíti tituly je národní dvojkou, zatím poslední slavil před třemi lety. Ronalda bude trénovat Francouz Rudi Garcia, jenž prošel AS Řím, Lyonem či Lille a s Marseille byl ve finále Evropské ligy. V an-Nasru je od léta. Hodně pestrý je seznam jeho předchůdců: Mário Zagallo, Henri Michel, Walter Zenga, René Higuita, Fabio Cannavaro... Spoluhráči. Většinu týmu tvoří Saúdové (šest je na rozehraném mistrovství světa) a na soupisce najdete i zajímavé krajánky. Branku střeží kolumbijský čaroděj David Ospina, kamerunský útočník Vincent Aboubakar se na MS blýskl dvěma góly proti Srbsku a třeba brazilský defenzivní záložník Luiz Gustavo prošel Německem, Francií a Tureckem. I díky prověřeným veteránům je an-Nasr v aktuální sezoně druhý v lize, ztrácí jen tři body na vedoucí Al Šabab s kapitánem Éverem Banegou, známým argentinským záložníkem. Přestupy Hotovo?! Ronaldo souhlasil s nabídkou ze Saúdské Arábie Stadion. Hrával na ikonickém Old Trafford v Manchesteru či na podobně slavném Santiago Bernabéu, kde je doma Real. Teď Ronalda čeká o něco menší aréna. An-Nasr hostí soupeře na zánovním Mrsool Parku, který je v provozu teprve sedm let. Na stadionu pro 25 tisíc lidí se loni odehrál vzpomínkový zápas na počest Diega Maradony mezi Barcelonou a Bocou Juniors. Sestřih utkání MS Portugalsko - UruguayVideo : Česká televize Liga. Saúdskoarabská Pro League se hraje teprve od roku 1976 a patří do ní 16 týmů. Sezona trvá od konce srpna do května, v létě se kvůli extrémně vysokým teplotám nehraje. V zemi s 35 miliony obyvatel činí průměrná návštěvnost v rozehrané sezoně bezmála 9 tisíc diváků na zápas. Ronaldo bude logicky tváří ligy číslo jedna a může se potkat i se slovenským trenérem Martinem Ševelou: kdysi hrával v Drnovicích, teď vede tým Al Adalah. Plat. I v arabském fotbale vyhnaném petrodolary platí, že peníze jsou až na prvním místě. Ronaldo si odchodem z šetřící Evropy finančně polepší, mluví se o smlouvě na dva a půl roku s gáží bezmála pět miliard korun za sezonu. Pro srovnání: v Manchesteru si týdně vydělal nejdřív zhruba 13 milionů korun, ale když se United po minulé sezoně nedostali do Ligy mistrů, musel i on jít s platem dolů. Komentáře GLOSA: Ronaldův úprk do pouště bude ztrátou pro celý fotbal Česká stopa. Dušan Uhrin starší patří k tuzemským trenérským průkopníkům v arabském prostředí: do an-Nasru přišel poté, co v prosinci 1997 dovedl reprezentaci k bronzu na Poháru FIFA. Kouč vicemistrů Evropy během následujícího roku s klubem vyhrál národní pohár a asijský Pohár vítězů pohárů. Na kolik trofejí si sáhne nováček Ronaldo?