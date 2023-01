Ronaldo začne v Saúdské Arábii exhibičním zápasem proti Messimu

"Jako trenérovi an-Nasru mi ten zápas radost nedělá. Pro rozvoj to bude bezva, stejně jako potkat se s PSG a jeho hráči, ale tři dny nato nás čeká ligový zápas," uvedl Garcia. "Termínově to nevyšlo nejlépe, ale nic se neděje. Jsme první v tabulce, jsme v pohodě. Chceme ligu vyhrát, i když to nebude jednoduché," řekl francouzský kouč.