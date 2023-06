Rosického spoluhráč vyděsil fanoušky, bál se o život. Myslel jsem, že mi exploduje srdce, přiznává

Problémy se srdcem nejsou u fotbalistů zase také neobvyklé. Polský gólman teď proto fanoušky pořádně vystrašil. „Bylo to děsivé. Opravdu jsem si myslel, že umřu. Přihrál jsem obránci a měl pocit, že mi vybuchne srdce," přiznává Szczesny.

Všechno skončilo vystřídáním gólmana, který ihned putoval do péče lékařů. Naštěstí se ukázalo, že šlo jen o chvilkovou slabost a Juventus mohl později pustit do světa dobrou zprávu, že je brankář v pořádku. Po dalších vyšetřeních se polský brankář vrátil do základní sestavy Staré dámy.