Se zármutkem se oznamuje, že i „Rudoch“ Marek opustil fotbalové řady

Se zármutkem oznamujeme, že naše řady opustili pánové Emanuel Marek, stejně jako pánové Martin Uvíra a Marek Hovorka, byl nucen po dalším zasedání Etické komise pronést její předseda Jan Eisenreich. Co jiného mu také zbývá, když lidé, na nichž ulpívá podezření, že jsou namočeni do Berbrovy aféry, houfně opouštějí fotbalové řady. Tedy houfně, oni je opouštějí ve chvílích, kdy mají před komisí vysvětlovat, jak to s jejich podřízeností či nepokrytou loajálností vůči bývalému místopředsedovi Fotbalové asociace ČR Romanu Berbrovi nebo jeho věrnému pobočníkovi Romanu Rogozovi bylo.

Foto: Profimedia.cz Rozhodčí Emanuel Marek na archivním snímkuFoto : Profimedia.cz

Článek Policejní odposlechy „Akce Šváb" na ně ukázaly. Na Eisenreichem zmíněného „Rudocha" Emanuela Marka hned několikrát. V souvislosti s manipulací a ovlivňováním zápasů Slavoje Vyšehrad, který byl už mimochodem potrestán Etickou komisí přeřazením z třetí ligy do Pražského přeboru, ale i s utkáními v nejvyšší soutěži. Marek, který ve Fortuna lize odřídil jako hlavní sudí 96 utkání a v šedesáti duelech působil v roli asistenta, se třeba na jaře 2018 v zápase ostravského Baníku s pražskou Spartou držel zadání, které dostal od samotného Berbra. A podle jeho notiček také utkání odřídil, za což si od Berbra vysloužil pochvalu. FORTUNA:LIGA Kauza Berbr: Padly další tresty, etická komise navíc zahájila řízení s pěticí bývalých ligových sudích! „Dobrá práce," kvitoval jeho výkon strahovský Náčelník poté, co Baník vyhrál záchranářský deul 3:2 díky gólu Baroše v 86. minutě. „Díky, rudoch nám trochu pláče," připomněl na oplátku Marek, na což se mu dostalo uklidnění: „Na indiány ser, musí si najít jiný kmen." "Taky to tak cítím. Makám dál," opáčil rozhodčí. Foto: Vlastimil Vacek, Sport.cz Rozhodčí Emanuel Marek po třinácti sezonách opustil fotbalové řady.Foto : Vlastimil Vacek, Sport.cz Marek nejspíš v předtuše, že by se toho mohlo ve spisech objevit mnohem víc nejen o tomto střetnutí, ale i o zmanipulovaných zápasech Vyšehradu, po třinácti sezonách v nejvyšší soutěži fotbalové řady opustil. Posledním ligovým duelem, který řídil, tak zůstane zápas Slovácka se Zlínem na konci května loňského roku. Ostatní Vyšehrad se odvolává: Neregulérní byl celý fotbal od první ligy až po divizi „Už bychom si mohli zřídit rubriku: Se zármutkem oznamujeme, že naše řady opustil nejen Emanuel Marek, ale i pánové Uvíra a Hovorka," pronesl proto po pátečním jednání Etické komise její předseda Jan Eisenreich. Jednání dlouhém, které ještě ani ve večerních hodinách nemělo konce. „Vyslechli jsme několik osob, které přišly podat vysvětlení, ale protože se jednání protáhlo, přerušili jsme ho a budeme pokračovat v pondělí," informoval Eisenreich, že do strahovské rubriky „Opustili naše řady" přibyl nejen známý ligový sudí, ale i dva hráči Zličína hrající ještě na podzim pražský přebor.

