Šéf českého fotbalu byl zvolen do výkonného výboru UEFA. Čeferin zůstal předsedou

Fousek, který hovoří čtyřmi světovými jazyky, se v mezinárodním fotbale pohybuje desítky let. Působil v řadě orgánů UEFA i FIFA, které ho vyslaly i na 19 zahraničních misí s úkolem pomoci řešit problémy tamních asociací. Tři roky působil jako expert FIFA a UEFA v Řecku.

Většina delegátů a zástupců 55 členských asociací doprovodila Čeferinovo potvrzení ve funkci dlouhým potleskem vestoje. "Děkuji všem za podporu, znamená to pro mě opravdu hodně. Je to velká pocta, ale ještě větší zodpovědnost. Udělám maximum, abych vás ani celý fotbal nezklamal," uvedl Čeferin, jenž mimo jiné znovu varoval před myšlenkou některých evropských velkoklubů na založení superligy, která by byla přímou konkurencí výkladní skříně UEFA Ligy mistrů.