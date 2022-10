Inter "19" - Plzeň "19" 4:2 Sen o postupu se rozplynul. Mladíci Plzně podlehli Interu

Fotbalisté Plzně do 19 let prohráli v předposledním z šesti utkání skupiny Youth League v Miláně s Interem 2:4 a ztratili naději na postup do další fáze soutěže, která je mládežnickou obdobu Ligy mistrů. Všechny čtyři góly italského favorita vstřelil bulharský ofenzivní záložník Nikola Iliev.

Foto: www.fcviktoria.cz Mladíci Plzně v zápase s Interem milánFoto : www.fcviktoria.cz

Plzeňští hráči, kteří v předchozích dvou duelech skupiny s Bayernem Mnichov nečekaně získali čtyři body, potřebovali s Interem neprohrát, ideálně zvítězit. Milánský celek byl ale od začátku střelecky aktivnější a v první půli si díky Ilievovi vypracoval dvougólový náskok. Na druhé brance se asistencí podílel osmnáctiletý český záložník Interu Samuel Grygar. Hosté brzy po změně stran snížili díky vlastnímu gólu, ale poté se znovu dvakrát prosadil hráč zápasu Iliev. Za Viktorii v závěru snížil střídající Nigerijec Dabani, krátce nato byl vyloučen Krůta a Západočeši dohrávali v deseti. Plzeňští mladíci nedokázali Interu oplatit zářijovou domácí porážku 0:3. Čtyřgólový Nikola Iliev zmrazil 🥶 viktoriánské šance na postup ze skupiny @UEFAYouthLeague 😔 I tak, kluci, děkujeme! ❤️💙 Příští týden se ještě vidíme na domácím zápase s Barcelonou 👋 #fcvpU19 #UYL REPORTÁŽ ➡️ https://t.co/d0SFC3hfFE pic.twitter.com/kJLdPlZVx4 — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) October 26, 2022 Západočechům patří ve čtyřčlenné skupině C před závěrečným domácím zápasem s vedoucí Barcelonou třetí příčka. Viktoria ztrácí tři body na Inter, který díky lepší vzájemné bilanci s Plzní už nemůže přijít o druhé z postupových míst. Na poslední Bayern mají Západočeši k dobru bod. Z Youth League už dříve vypadl i druhý český zástupce Slavia Praha, která v 1. kole mistrovské části pro dorostenecké šampiony svých zemí neuspěla proti Genku. Soutěž je rozdělena na dvě větve. Ve vyřazovací fázi se týmy z mistrovské části potkají s postupujícími celky ze skupinové fáze, v níž soupeří výběry klubů hrajících Ligu mistrů. České maximum v Youth League drží Příbram, která v sezoně 2015/16 došla do osmifinále. Utkání 5. kola Youth League pro fotbalisty do 19 let: Skupina C: Inter Milán - Viktoria Plzeň 4:2 (2:0) Branky: 23., 34., 65. a 77. Iliev - 54. vlastní Fontanarosa, 85. Dabani. Sestava Plzně: Baier - Červený (87. Keltyčka), Vacek, Paluska, Falout - Deml (76. Novák), Gaszczyk, Sojka (87. Lörincz) - Krůta, Štauber (70. Dabani), Hašek (70. Kule). Trenér: Šiml. FC Barcelona - Bayern Mnichov 3:2 (2:1). 1. FC Barcelona 5 4 1 0 17:6 13 2. Inter Milán 5 2 1 2 10:12 7 3. Plzeň 5 1 1 3 7:14 4 4. Bayern Mnichov 5 0 3 2 11:13 3