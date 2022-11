Šilhavý podle Fouska předložil objektivní analýzu, Pešír bude dál i manažerem

Český celek letos při premiéře mezi elitou v Lize národů v konkurenci favoritů Španělska, Portugalska a Švýcarska obsadil poslední místo v tabulce a na konci září sestoupil do divize B. Hned po posledním utkání vyjádřil Šilhavému důvěru Fousek a následně ji potvrdil i výkonný výbor. Kouč má u mužstva smlouvu do konce dalšího kvalifikačního cyklu o Euro 2024 v Německu s opcí na závěrečný turnaj v případě postupu.

Výkonný výbor také rozhodl, že pravomoci manažera bude v reprezentaci nadále plnit Pešír. Jednačtyřicetiletý bývalý útočník tuto roli vedle pozice technického vedoucího mužstva zastával i během Ligy národů. Manažerský post zůstal oficiálně neobsazen poté, co k 30. dubnu na vlastní žádost ve funkci skončil Libor Sionko.

Reprezentace zakončí rok listopadovými přípravnými zápasy s Faerskými ostrovy a v Turecku. Na nadcházející mistrovství světa do Kataru národní tým nepostoupil. Na konci března Češi rozehrají evropskou kvalifikaci a hned na úvod vyzvou největšího favorita skupiny Polsko. Výkonný výbor určil jako dějiště utkání, které je na programu 24. března, pražský Eden.

Dalšími soupeři národního celku ve skupině budou Albánie, Moldavsko a Faerské ostrovy. Na šampionát do Německa se kvalifikují první dva týmy. "Složení je, nechci říkat příznivé, ale budí velké očekávání. To neznamená, že bychom něco podceňovali, ale nemůžeme mít jiný cíl než postup," řekl Fousek. "Jinak je naším cílem pro příští ročník Ligy národů, která ještě ani není rozlosovaná, pokusit se o návrat do skupiny A," dodal šéf FAČR.