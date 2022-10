Suchopárek před losem Eura: Klidně bych šel znovu na Anglii. Čím inspiroval Šilhavý?

Je pravda, že občas bývám zpocený. Třeba při červnovém losu baráže, kdy jsme byli nalosovaní v poslední možný moment. Na druhou stranu, je to jen los, všechno se ukáže až na hřišti.

Klidně bych si s ní zahrál odvetu. Každý tým je porazitelný - a Anglie do téhle skupiny patří.

A co třeba někdo z domácích, Rumunsko a Gruzie?

Před pěti lety jsme na Euru devatenáctek měli pořádající Gruzii, s kterou to vůbec nebylo jednoduché. Atmosféra na stadionu byla fantastická, hráči se s něčím takovým ještě nesetkali. Na mezinárodní úrovni to pro mě byla nejbouřlivější atmosféra, kterou jsem zažil, ale nepodlehli jsme jí. Vyhráli jsme 2:0 a postoupili do semifinále.