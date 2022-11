Smutný večer v Edenu. Konec už ve skupině, bitvu o Šilhavého ovládla Astana

Sešívaní do jara naposledy neprošli před třemi lety. Tehdy však šlo o nabitou skupinu Ligy mistrů s Barcelonou, Dortmundem a Interem Milán, tedy takřka shodnou společnost, na jakou teď narazila Plzeň. Slavia v „zážitkové" skupině na rozdíl od Viktorie získala aspoň dva body, už jen postup do hlavní soutěže byl úspěchem.

Pokud jde o vyřazení se sobě rovnými, musíme se posunout do podzimu 2017. Slavia přes Nikósii neprošla do Ligy mistrů, útěchou jí byla Evropská liga. Skupinu v pohárech tehdy hrála poprvé od roku 2009 a do té doby z ní ještě nikdy nepostoupila.