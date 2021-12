Soupeř Slavie Fenerbahce Istanbul utrpěl první porážku po čtyřech zápasech

NHL

KOMENTÁŘ: Tak si na olympiádu jeďte, tvrdí Bettman. Ale bude jásat, když hráči řeknou NE

Slíbili jsme to, tak to i dodržíme. Ale nadšení z toho nejsme. NHL definitivní rozhodnutí o cestě na olympiádu do Pekingu přehodila na hráče. Zároveň jim naznačila, aby si svou účast raději dvakrát rozmysleli.