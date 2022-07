Sparta dala mexickým Tygrům čtyři rány, Slavia senzačně porazila Aston Villu

„Příjemné vítězství, jsme rádi, že jsme vyhráli, dali hodně gólů a žádný nedostali, to je základ," hodnotí v tiskové zprávě Jan Kopáňko, trenér Sparty.

Také druhý český tým Slavia vstoupil do CEE Cupu vítězně. Dokázal přehrát anglickou Aston Villu z Birminghamu, města seriálu Peaky Blinders, pyšnící se jednou z nejlepších akademií na Britských ostrovech!

Vždyť i v týmu úřadujících mistrů Evropy do 19 let měla nejvíc hráčů z celé Premier League... Oboustranně se hrál velice kvalitní fotbal s útočnými manévry před oběma brankami. Slavia s Adamem Zelenkou, synem bývalého sparťanského špílmachra Lukáše, ve středu pole, proměnila až třetí šanci zásluhou francouzského útočníka Noaha Randazooa z Evianu. Ještě do přestávky zvýšil druhý forvard David Hájek. Skupinka fanoušků v typických bordó dresech s bleděmodrými rukávky na tribuně jen údivně kvílela.