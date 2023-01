Svaz vyšetřuje reprezentačního kouče USA. Před 31 lety kopnul svou současnou manželku

"Na podzim roku 1991 jsem potkal svou spřízněnou duši Rosalind. Jednoho večera jsme popíjeli v místním baru a dostali jsme se do vyhrocené hádky. Zvrhlo se to a kopnul jsem ji do nohou. Pro mé tehdejší chování neexistuje omluva. Byl to ostudný okamžik, kterého dodnes lituji," uvedl devětačtyřicetiletý trenér a bývalý americký reprezentant.