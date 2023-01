Tragédie. Autobus vezoucí mládežnický fotbalový tým se zřítil z mostu, čtyři lidé nehodu nepřežili

Mládežnický tým se vracel z Ubaporangy, kde sehrál dva turnaje pro hráče do 16 a do 18 let, do města Duque de Caxias. V mladší kategorii hráči skončili druzí, starší už bez problémů turnaj ovládli. „Všichni se radovali z vítězství a bohužel se to stalo. Bylo to velmi rychlé. Všichni spali," řekl jeden z přeživších.