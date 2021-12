UEFA potrestala devět klubů včetně Sportingu a Porta za finanční prohřešky

Portugalským elitním fotbalovým klubům Sportingu Lisabon a Portu hrozí roční zákaz účasti v evropských pohárech, pokud do konce ledna 2022 nesplatí své dluhy. Uvedla to v pátek Evropská fotbalová unie (UEFA), která spolu s nimi potrestala pokutou za finanční prohřešky dalších sedm celků - AEK Atény, Betis Sevilla, Kluž, Astanu, CSKA Sofia, Santa Claru a Mons Calpe. Uvedla to agentura AP.

Sportingu Lisabon a Portu hrozí roční zákaz účasti v evropských pohárech (ilustrační foto)

Článek Nejvyšší pokutu obdržel AEK Atény za porušování tzv. finanční fair play. Dvanáctinásobný řecký šampion musí uhradit 1,5 milionu eur (zhruba 38,1 milionu korun) a navíc mu UEFA strhne deset procent odměn, jež obdrží v příští účasti v evropských pohárech. Portugalský šampion Sporting Lisabon, který si nedávno zajistil postup do osmifinále Ligy mistrů, byl za nesplacení svých závazků ve stanovené lhůže potrestán pokutou 250 tisíc eur (přes 6,3 milionu korun). Porto musí uhradit o padesát tisíc eur více (přes 7,6 milionu korun). Itálie Velký problém pro Nedvěda. Juventus může přijít o tituly, ve hře je i sestup do Serie B Stejný trest jako Sporting dostal Betis, rumunská Kluž musí zaplatit 200 tisíc a Astana 150 tisíc. Pokutu 75 tisíc eur dostala CSKA Sofia a portugalská Santa Clara. Gibraltarský Mons Calpe obdržel sankci v podobě 15 tisíc eur. S výjimkou Kluže a Astany navíc hrozí klubům vyloučení z dalších ročníků evropských soutěží, pokud nedoloží do 31. ledna 2022 doklady o zaplacení stávajících závazků. AEK čelí ročnímu zákazu za případné další porušení finančních pravidel.

