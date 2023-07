Mexičany poslal ve středu v Paradise do vedení už po 80 sekundách Henry Martín. Ještě do poločasu pojistil vedení z přímého kopu Luis Chávez, výhru "El Tri" stvrdil v nastavení Roberto Alvarado. Svěřenci prozatímního trenéra Jaimeho Lozana postoupili do finále šampionátu zóny CONCACAF pojedenácté, předloni podlehli v prodloužení týmu USA.