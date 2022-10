Věhlasný argentinský útočník Higuaín oznámil v 34 letech konec kariéry

Už jen pár zápasů odehraje argentinský fotbalista Gonzalo Higuaín, než po sezoně v Major League Soccer (MLS) ukončí kariéru. Plánovaný odchod do důchodu oznámil čtyřiatřicetiletý útočník v pondělí. S Interem Milán ho čekají dvě utkání, která rozhodnou o postupu do play off.

Foto: Nathan Denette, ČTK/AP Gonzalo Higuaín ukončí v 34 letech kariéruFoto : Nathan Denette, ČTK/AP

Článek "Přišel čas říct fotbalu sbohem. Všechny krásné chvíle si navždy uchovám v srdci i hlavě," řekl Higuaín, jenž do zámořské ligy MLS přišel před dvěma lety z Juventusu Turín coby někdejší nejdražší hráč italské ligy a hvězda Realu Madrid či Chelsea. Za posledních 17 let odehrál Higuaín více než 700 zápasů a s Juventusem, Realem, Chelsea i Neapolí sbíral trofeje. S argentinskou reprezentací skončil druhý na mistrovství světa 2014 a také dvakrát na jihoamerickém šampionátu. Přestupy Higuaín se dohodl na novém angažmá v Interu Miami v MLS