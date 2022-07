Vynikající Brazilci zničili Spartu, ve finále si zahrají se Slavií

Dosavadní výsledky fotbalového CEE Cupu hráčů do 19 let v Praze učinily z posledních zápasů ve skupinách skutečné semifinále, souboj o postup do závěrečného duelu v přímém televizním přenosu v úterý na Bohemians. Utká se v něm brazilský Palmeiras, loni vyhlášený Mezinárodní federací fotbalových historiků a statistiků Nejlepším klubem světa roku 2021, s pražskou Slavií.

Foto: CEE Sup/Svatopluk Samler Radost mladých slávistůFoto : CEE Sup/Svatopluk Samler

Článek V remaku posledního finále CEE Cupu z roku 2019 nedali Brazilci z Palmeiras, obhájci trofeje, domácí Spartě šanci. Rozbili ji 5:0 a předvedli dosud nejpovedenější představení celého turnaje. Čeští trenéři v hledišti jen s obdivem přihlíželi. Třeba vynikající gólman Kaique Azarias je podle ankety FIFA jednou z 25 největších nadějí pro další mistrovství světa. „Neměli jsme to tak snadné, jak to podle výsledku vypadá. Sparta hrála v první půli dobře a i na nás bylo vedro. Ale za druhý poločas jsem s našimi hráči opravdu spokojený, zvládli to výborně, těšíme se na finále," říká spokojený brazilský kouč Lucas Andrade v tiskové zprávě. Foto: CEE Sup/Svatopluk Samler Trenér David Holoubek turnaj pozorně sleduje.Foto : CEE Sup/Svatopluk Samler „Podali jsme lepší výkon než ve finále před třemi lety, ale druhý gól byl pro nás smrtící. V prvním poločase jsme byli důstojným soupeřem. Ale technická vybavenost soupeře je extrémní. Porážka je pro nás krutá, oni dokázali využít své fyzické převahy a rychlosti. Musíme se s tím srovnat," hodnotí Jan Kopáňko, trenér Sparty. Druhý heroický výkon s úžasnou odměnou ukázali na turnaji hráči Slavie. Proti ukrajinskému Dynamu Kyjev vyrovnali už téměř ztracený zápas na 2:2 a zásluhou celkem většího počtu vstřelených branek postupují do finále proti Palmeiras. Ukrajince byli podporováni desítkami diváků se zástavami v hledišti i českým konzulem Olexandrem Lucenkem. Slavii pak uznání přímo na místě složila řada expertů v čele s bývalým reprezentačním trenérem Miroslavem Beránkem, nebo současným koučem českého národního týmu do 19 let Davidem Holoubkem. Po pátečním duelu s Aston Villou dokázal český mistr U19 zaskočit i další světový mančaft. „Trošku jsme promíchali sestavou a nechali na lavičce hráče, kteří by mohli pomoci později. Naštěstí jsme nedostali třetí gól, to už by bylo hodně těžké. Kluci mají obrovskou touhu po úspěchu. Jsme moc rádi, že si můžeme zahrát proti dalšímu velkému týmu, Palmeiras, a ještě k tomu ve finále. Ještě obměníme mužstvo, CEE Cup je pro nás nejlepší příprava na ligu, která nám začíná příští víkend," avizuje trenér Milan Titěra. Fotbalový CEE Cup 2022 AC Sparta - Palmeiras 0:5 (0:1) Branky: 2. a 41. Thalys, 49. Kauan Santos, 59. Caué, 72. Figueiredo. ČK: 63. Horák (Sparta). Dynamo Kyjev - SK Slavia 2:2 (2:0) Branky: 32. Šlesar, 38. Jacyk – 54. Dufek, 56. Hájek. Konečná tabulka skupiny A 1. Palmeiras 2 2 0 0 12:1 6 2. Sparta 2 1 0 1 4:5 3 3. Tigres 2 0 0 2 1:11 0 Konečná tabulka skupiny B 1. Slavia 2 1 1 0 4:3 4 2. Dynamo Kyjev 2 1 1 0 3:2 4 3. Aston Villa 2 0 0 2 1:3 0 Úterní program závěrečných zápasů 9:00 Admira Kobylisy: o 5. místo Aston Villa - Tigres 11:15 Admira Kobylisy: o 3. místo Sparta - Dynamo Kyjev 18:00 Bohemians Ďolíček: finále Palmeiras - Slavia (přímý přenos ČT4 Sport) Ostatní Sparta dala mexickým Tygrům čtyři rány, Slavia senzačně porazila Aston Villu

Reklama