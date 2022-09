Z bitev v Čafce až k Římu o Ligu mistryň. Reprezentantka dávala klukům na frak

Fotogalerie +6

Měla velký strach, ale překonala ho. Trumfla tak kolegy z mužské reprezentace.

„Těší mě to. Chtěla jsem, aby si to také šli vyzkoušet. Šla jsem jen já a je to dobré," usmívala se Aneta Pochmanová po letecké zkušenosti.

Ještě v žákovských kategoriích hrála s kluky za ČAFC Praha. Pak si přidala střídavé starty s holkami Sparty a postupně k nim přešla úplně.

Foto: sparta.cz Aneta Pochmanová právě dovršila hattrick v derby proti Slavii.Foto : sparta.cz

„Když jsem viděl, co všechno umí, jak prohání i starší kluky, dovedl jsem si už tenkrát představit, že to mezi ženami dotáhne daleko," usmívá se Martin Listopad, její tehdejší trenér ze záběhlické Čafky, že ho tušení nezklamalo.

„Vychovala mě paní Haniaková a trenéři na Čafce. Díky nim jsem tam, kde teď jsem. Zápasy proti klukům mi určitě pomohly," oceňuje mladá reprezentantka.

Když hráli starší žáci Čafky v sezoně 2014/15 pražský přebor, byla Aneta jejich nejlepší střelkyní. Přitom musela řadu zápasů v zelenobílém dresu vynechat, protože kolidovaly s jejím programem ve Spartě.

„Zápasy mezi kluky holkám určitě hrozně moc dají. Když Aneta odcházela do Sparty, říkal jsem si, jestli není moc brzy. Trenérka Haniaková však proti střídavým startům nebyla. Aneta svou náturou s kluky hrát chtěla, byla mezi nimi spokojená. Vybavuji si i některé zápasy, kdy se na ni chtěli soupeři vytahovat. Spoluhráči se za ni hned postavili, to bylo fajn," líčí Listopad.

Však si Pochmanová od kluků nakopat nenechala. Ve zmíněné sezoně si na zimním turnaji připsala také jedinou červenou kartu týmu. Za oplácení výtečníkům, kterým nebylo po chuti, že je na hřišti cvičí holka...

Pak už brala kariéru hopem. Ve svých 16 letech debutovala za sparťanské áčko žen. V roce 2017 startovala na mistrovství Evropy do 17 let, nyní již patří i do reprezentace žen. Třeba Slavii dokázala v derby nasázet hattrick.

Foto: FAČR Aneta Pochmanová v dresu reprezentace.Foto : FAČR

„Ženský fotbal zažívá ve světě docela velký boom. Také u nás by se měl ještě více propagovat," přeje si Aneta.

Její zkušenější reprezentační kolegyně získávají angažmá v prestižních evropských klubech.

„Zahraničí je i mým cílem. První nabídka nevyšla, tak čekám na další," netají Pochmanová.