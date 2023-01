ŽIVĚ: S Pelém se přišlo rozloučit přes 230 tisíc lidí včetně prezidenta

Dorazil i Pelého přítel a další bývalý spoluhráč ze Santosu Manoel Maria. "Kdybych měl všechno bohatství na světě, nikdy bych nebyl schopný splatit to, co udělal pro mě a mou rodinu. Byl to stejně skvělý člověk jako hráč, nejlepší všech dob. Jeho odkaz nás všechny přežije. Dokazuje to dlouhá fronta lidí všeho věku," poukázal Maria na skutečnost, že lidé museli čekat až tři hodiny, než se s Pelém mohli rozloučit.