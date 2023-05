Zkrat nizozemské jedničky. Cillessen pustil školácký gól, potom narazil hlavou do tyče!

Co přesně se Nijmegenu událo? Za stavu 2:2 tři minuty před koncem zápasu slabě zakončoval z levé strany hostující Antoine Colassin. Cillessen mylně usoudil, že skákající balon skončí vedle, jenže ten se od tyče odrazil do jeho těla a do sítě - 2:3. Když po třech vteřinách zjistil, co se stalo, ve frustraci narazil hlavou prudce do tyče. Vzápětí ho museli utěšovat spoluhráči.